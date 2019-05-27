السعودية تنفي تطبيق "الذوق العام"

نفت وزارة الداخلية السعودية ما يتم تداوله بشأن بدء العمل بقانون "المُحافظة على الذوق العام" في المملكة، رغم تجاوز الموعد الذي حدّده مجلس الوزراء، موضّحة أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذه ما تزال قيد الدراسة مع الجهات

المعنيّة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الاثنين، قوله إنه سيتم الإعلان عن موعد تطبيق القانون في وقت لاحِق

بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (444)، الصادر في 9 أبريل الماضي.

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في 9 أبريل الماضي الموافقة على قانون المحافظة على الذوق العام، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى السعودي في 27 مارس الماضي، بحسب (واس).