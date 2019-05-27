حزب روسيا الموحدة يطرد مسئولًا من صفوفه بعد اعتدائه على صحفي

طرد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم من صفوفها مسؤولا في جمهورية خاكاسيا بمنطقة سيبيريا، بعد أن اعتدى على مراسل قناة فيدرالية، وضربه وأسقطه أرضا، بدلا من الرد على أسئلة لم ترضه.

ووقع الحادث يوم 22 مايو الجاري عندما وصل فريق تصوير من قناة "روسيا 24" الفيدرالية إلى مقر بلدية منطقة "شيرينسكي" لإجراء مقابلة مع رئيس

البلدية، سيرغي زايتسيف.

وفي بداية المقابلة وجه المراسل، إيفان ليتومين، إلى زايتسيف أسئلة تتعلق بأداء السلطات المحلية في منطقة مسؤوليتها، وتحديدا سأل المراسل لماذا يعيش السكان الذين تضررت منازلهم جراء حريق قبل 4 سنوات، في بيوت غير صالحة للسكن، وأيضا ما هو الطرف الذي

بنى لزايتسيف منزله الخاص، كما حاول المراسل استيضاحه بشأن قطعة أرض خصصت سابقا لدفن النفيات الصلبة وبات يملكها محامي زايتسيف وتؤجرها السلطات لأغراض أخرى.

وعندما وجه المراسل السؤال الأخير، فقد زايتسيف صبره ووقف من الكرسي وهاجم فريق التصوير والمراسل، ونزع الميكروفون من يد ليتومين وضربه حتى أسقطه على الأرض، في محاولة منه لإخراج الصحفي من الغرفة.

ويظهر الفيديو أن مساعدي المهاجم حاولوا منع الفريق التلفزيوني من التصوير، بدلا من إيقاف زايتسيف.