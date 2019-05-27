أكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في "تويتر"، أنه"في وقت سابق من اليوم تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد حيث
وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "الطائرة استكملت مهمتها حسب المخطط".. "وردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".
وأشار إلى أن الجيش لإسرائيلي "ينظر بخطورة إلى أي تهديد لطائراته ويعمل لحمايتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا سوريا مضادا للطائرات بعد تعرض إحدى طائراتنا للنيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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