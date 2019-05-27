الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا سوريا مضادا للطائرات بعد تعرض إحدى طائراتنا للنيران

أكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في "تويتر"، أنه

"في وقت سابق من اليوم تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد حيثسقطت قذيفة المضادات السورية داخل سوريا".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "الطائرة استكملت مهمتها حسب المخطط".. "وردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".

وأشار إلى أن الجيش لإسرائيلي "ينظر بخطورة إلى أي تهديد لطائراته ويعمل لحمايتها".