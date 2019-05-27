التحالف العربي: سيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين باليمن

أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنه سيعلن عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم جماعة "أنصار الله" الحوثيين.
وذكر التحالف في بيان له، أن "القيادة تستند على حق الدفاععن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية"، مشيرا إلى أن "الحوثيين يستهدفون الاقتصاد العالمي".
وأضاف البيان: "لن نتسامح مع استهداف المليشيات الحوثية
وشدد على أن "الميليشيات الحوثية مرتبطة بأنظمة إرهابية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن جماعة الحوثيين تواصل تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية".
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