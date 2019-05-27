التحالف العربي: سيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين باليمن

أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنه سيعلن عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وذكر التحالف في بيان له، أن "القيادة تستند على حق الدفاع

عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية"، مشيرا إلى أن "الحوثيين يستهدفون الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "لن نتسامح مع استهداف المليشيات الحوثية

للأعيان المدنية بطائرات دون طيار"، مؤكدا أن "قواته تمكنت من إحباط أكثر من 35 عملا إرهابيا في باب المندب والبحر الأحمر".

وشدد على أن "الميليشيات الحوثية مرتبطة بأنظمة إرهابية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن جماعة الحوثيين تواصل تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية".