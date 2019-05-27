تحضيرات إعلامية كبيرة لقمم مكة الـ 3

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث الدكتور فهد بن حسن آل عقران: إنه بتوجيهات من وزير الإعلام؛ تبذل جهودا كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.
وأوضح آل عقران أن عدداً من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لاطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.
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