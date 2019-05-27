الشرعية تتصدى لمحاولات تسلل حوثية في الحديدة

بينما شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية في عملية حشد جديدة لمقاتلين إلى جبهاتها العسكرية من مختلف مديريات العاصمة اليمنية، عبر لجان جديدة شكلتها ما تسمى الهيئة العامة للزكاة، تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في القوات المشتركة، إنها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات «تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى».

تعزيزات عسكرية

وكانت مصادر يمنية أفادت بأن ميليشيات الحوثي دفعت، أول من أمس، بتعزيزات عسكرية نحو مدينة الحديدة غربي اليمن، وسط محاولات للتقدم نحو مناطق من المدينة خاضعة لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.

وذكر موقع الجيش اليمني، أن قواته أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثيين باتجاه الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، وسط المدينة، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين.

خداع سكان صنعاء

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قالت مصادر محلية بصنعاء، إن ميليشيات الحوثي شكلت لجانا ميدانية تحت مسمى اللجان المجتمعية للمسح الميداني لحصر الفقراء والمساكين المستحقين لمصرف الزكاة، وذلك على مستوى مختلف الأحياء والحارات في مديريات العاصمة ومحافظة صنعاء.

ووفقاً للمصادر، فإنه تبين أن مسؤولي هيئة الزكاة الحوثيين ومشرفي الميليشيات على مستوى المديريات أوضحوا أنه لن يتم صرف أي مبالغ لأي مواطنين إلا مقابل عملية حشد للمقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات مقابل حصول أسرهم على مساعدات مالية وعينية تحت مسمى الزكاة.

معارك الضالع

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني استمرار تقدمه في القتال الذي يخوضه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، وأن قواته تتوغل في مناطق هجار وسليم والفاخر بمنطقة العود، القريبة من محافظة إب، في شمال البلاد.

كما حققت قوات الجيش اليمنية، والمقاومة الشعبية تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، بوسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. .