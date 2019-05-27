ترامب: لا أسعى لتغيير النظام في إيران

رشا العزاوي (عواصم، وكالات)

اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطاب تهدئة أمس حيال تصاعد التوتر مع إيران، معتبراً أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران. وقال ترامب «نحن لا نسعى لتغيير النظام في طهران، أريد أن يكون ذلك واضحاً»، في حين أن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «نحن نسعى لزوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق»، مشيراً إلى إمكانية «التوصل إلى اتفاق».

وكان قد أدلى بتصريح آخر أمس في السياق نفسه عندما أعرب عن اقتناعه بأن إيران ترغب في إجراء حوار. وقال «إذا رغبوا بالحوار فنحن راغبون أيضاً».

وبدا ترامب كأنه يوجه دعوة ضمنية إلى آبي للقيام بوساطة يابانية، مشيراً إلى «العلاقات الوثيقة» التي تربطه بمسؤولين إيرانيين. وذكرت وسائل إعلام أن آبي قد يكون عازماً على زيارة إيران قريباً.

وقال إن إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن، وأشاد بالعقوبات الاقتصادية، قائلاً إنها ساعدت في كبح أنشطة ترى واشنطن أنها وراء موجة هجمات في الشرق الأوسط. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني «أعتقد حقاً أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك ينمّ عن ذكاء، وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق». وأضاف «أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة بالقيادة نفسها. نحن لا نتطلع لتغيير النظام.. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن نتطلع إلى عدم امتلاك إيران أسلحة نووية».

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد هجمات هذا الشهر على ناقلات نفط في منطقة الخليج العربي. وحملت واشنطن إيران المسؤولية عن الهجمات. ونفت طهران الاتهامات.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن قال مستشاره للأمن القومي جون بولتون السبت الماضي إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات «عميقة وخطيرة» عن تهديدات تمثلها إيران.

ورحب ترامب الذي يقوم بزيارة تستمر أربعة أيام لليابان، بمساعدة آبي في التعامل مع إيران بعد أن ذكرت هيئة التلفزيون اليابانية أن الزعيم الياباني يدرس القيام بزيارة لطهران في وقت قريب، ربما في منتصف يونيو. وقالت إيران إن الزيارة مستبعدة في المستقبل القريب.

وقال ترامب «أعرف تماماً أن رئيس الوزراء مقرب جداً من إيران، وسنرى ما سيحدث». وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب قال آبي إن اليابان ستبذل ما في وسعها فيما يتعلق بقضية إيران.

وأضاف آبي «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من الأمور بالغة الأهمية لليابان والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي بأسره».

وأعلن ترامب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران المبرم عام 2015، وشدد العقوبات في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تماماً، وخنق اقتصادها.

وكانت اليابان من كبار مشتري النفط الإيراني على مدى عقود قبل العقوبات الأميركية التي قال ترامب إنها تحقق أهدافها. وقال عن إيران «كانوا يحاربون في مواقع عدة... وهم الآن ينسحبون لأنهم يعانون مشكلات اقتصادية».

من جانب آخر، كشف التقرير السنوي للعام 2019 الصادر عن اللجنة الأميركية للحريات الدينية، انتهاكات النظام الإيراني بحق الأقليات الدينية والمذاهب في إيران، وجاء في التقرير أن المسيحيين واجهوا في إيران ارتفاعاً كبيراً في عمليات الاعتقال، حيث ارتفعت نسبة الاعتقالات ألفاً في المئة خلال العام 2018. وتشمل القائمة أكثر من 100 مسيحي احتُجزوا لأنهم استضافوا في منازلهم تجمعات بمناسبة أعياد الميلاد.

ويوثق التقرير أيضاً أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 300 صوفي خلال تظاهرات فبراير في طهران. وتم إعدام أحد المتظاهرين. وخلص التقرير إلى أنه خلال العام 2018 «كثفت الحكومة الإيرانية من استهدافها المنهجي للمسلمين السُّنة والصوفيين، والبهائيين والمسيحيين».

ووصف التقرير النظام الإيراني بالنظام الاستبدادي المتشدد، وقال غاري باور، وهو مسؤول في اللجنة، لإذاعة صوت أميركا «من المحزن أن هذا العام لا يظهر أي تقدم يحصل في إيران على الإطلاق.. إذ إن إيران تواصل اضطهاد مختلف الأقليات الدينية، بما في ذلك الأقليات المسلمة».

واللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية هيئة استشارية حكومية مستقلة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تسدي المشورة للرئيس الأميركي والكونجرس ووزير الخارجية.

وتتواصل الاعتقالات في أوساط الأقليات، إذ أوقف النظام أمس الأول خمسة عرب من أهالي قرية شمرية في الأحواز وتم نقلهم إلى مكان مجهول. ولا تُعلم حتى الآن الأسباب التي أدّت إلى القبض عليهم.

كما تسبب مقتل شاب بلوشي على يد رجال الأمن مطلع الأسبوع الجاري بتجدد التظاهرات في الإقليم، ونقلت مواقع إيرانية معارضة أنّ شرطة مدينة زاهدان أطلقت النار على شاب بلوشي يدعى موسى شه بخش السبت الماضي لعدم حمله رخصة قيادة، وأردته قتيلاً. وأسفر هذا الحادث عن تظاهرات قام بها أهالي زاهدان، معبرين عن احتجاجهم على هذه الجريمة البشعة.

اليابان تشتري 105 مقاتلات أميركية «اف 35»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية جديدة من طراز اف-35، مما سيجعلها صاحبة أكبر أسطول من هذه الطائرات من بين حلفاء الولايات المتحدة. ومن طوكيو، حيث يجري زيارة دولة قال ترامب، إن اليابان «أعربت للتو عن نيّتها شراء 105 مقاتلات خفية جديدة من طراز اف-35. خفية، لأنها في الواقع لا يمكن رؤيتها».

وأضاف الرئيس الأميركي أن «صفقة الشراء هذه ستجعل من اليابان صاحبة أكبر أسطول من مقاتلات اف-35 من بين كافة حلفاء الولايات المتحدة». وكانت اليابان قد أعلنت في آخر موازنة دفاعية أصدرتها في ديسمبر أنها تنوي شراء 105 مقاتلات اف-35 ايه. وقدّرت وسائل إعلام محلية حينها قيمة الصفقة بأكثر من تريليون ين (9,1 مليار دولار). ولم يشأ البيت الأبيض التعليق على تصريحات ترامب حول الصفقة.