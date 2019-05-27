ملك البحرين والعاهل الأردني يستعرضان هاتفياً التطورات الإقليمية

استعرض جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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