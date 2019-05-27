برلماني مصري: قطر وتركيا تمولان حملات "الإخوان" في الإعلام الأجنبي

القاهرة (الاتحاد)

اتهم صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، قطر وتركيا بتمويل حملات لتشويه صورة بلاده في الإعلام الأجنبي. وقال حسب الله، في بيان صحفي أمس، إنه لم تمر سوى أسابيع على مقال أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، وسعى فيه للهجوم على مصر، حتى خرج أيضاً عمرو دراج، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، بمقال في صحيفة «الجارديان» البريطانية ليهاجم هو الآخر مصر، ويواصل حملة الإخوان التحريضية ضد الدولة المصرية، بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونها مع الإخوان. وأضاف أن مقال الإرهابي عمرو دراج بالصحيفة البريطانية يكشف المخطط الذي تديره جماعة الإخوان بالتعاون مع قطر وتركيا في تمويل حملات الإخوان التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات في صحف بريطانية وأميركية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء للإخوان. وأشار إلى أن المقال الذي كتبه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية، منذ أكثر من عامين في جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، رغم أنه متواجد داخل السجون يحاكم في قضايا متعلقة بالإرهاب، يؤكد سعي القيادي الإخواني المسجون عبر الصحيفة الأميركية إلى تجميل صورة الإخوان خارجياً.

وأكد حسب الله أن الرأي العام المصري والعالمي أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مثل تلك المقالات التي يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات إخوانية تكون مدفوعة الأجر، والهدف منها التحريض ضد الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والأميركي.