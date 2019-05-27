كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نتنياهو على الهجوم الإسرائيلي على سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو، إن إسرائيل غير مستعدة للتسامح مع أي اعتداء عليها وإنها سترد بقوة وحزم.

وأضاف في الفيديو الذي نشر على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك": "الجيش السوري حاول استهداف طائرة إسرائيلية ولكنه لم ينجح وردا على ذلك دمر سلاح الجو القاذفة التي أطلقت النيران".

وتابع: "سياستنا واضحة — لن نتحمل أي عدوان ضدنا وسنرد عليه بقوة وبصرامة".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار اليوم الاثنين فيما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن جنديا قتل ضمن ما وصفته بأنه "عدوان إسرائيلي".

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلقت الأنظمة السورية المضادة للطائرات النار على مقاتلة تتبع جيش الدفاع خلال طلعة روتينية في شمال إسرائيل"، مضيفا أن "الطائرة لم تصب وأكملت مهمتها كما خطط".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي اعتدى مساء اليوم على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة أحد المقاتلين بجروح".

وفي العام الماضي، أسقطت نيران الأنظمة المضادة للطائرات طائرة إسرائيلية كانت عائدة من غارة جوية في سوريا مما دفع إسرائيل لشن موجة من الضربات على أهداف أخرى هناك.

وأقرت إسرائيل بتنفيذ مئات الضربات الجوية في السنوات الأخيرة لتحجيم نفوذ إيران عدوتها اللدود و"حزب الله" في سوريا.

