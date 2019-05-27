كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوق قطري..تعرف على أبرز فضائح مختار الرحبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكاتب الإماراتي جمال الحربي صورا لتغريدات الإخونجي مختار الرحبي، الذي لديه العديد من الفضائح، والتي من بينها انتحاله صفات الآخرين، والتكسب من وراء ذلك، كما حدث وانتحل "الرحبي" صفته كسكرتير لرئاسة الجمهورية اليمنية، هذا فضلا عن فضائح أخرى كثيرة.

وترصد "الخليج 365" أبرز هذه الفضائح:

مبالغ مشبوهة

حيث أكد الكاتب الإماراتي جمال الحربي، أن مختار الرحبي يحصل على مبالغ مالية مشبوهة من قطر

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الإساءة للتحالف

ويحصل "الرحبي" على هذه المبالغ المالية القطرية مقابل الإساءة المستمرة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن .

بوق إخواني

كما أشار الحربي إلى أن "الرحبي" بوقاً إخوانياً قطرياً يعمل كمستشار لوزارة الإعلام اليمنية لشؤون الإساءة لـ'التحالف العربي لدعم الشرعية'.

