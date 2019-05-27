كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف كشفت الرئاسة اليمنية فضائح "مختار الرحبي" في انتحال صفته كسكرتير صحفي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى مختار الرحبي، أنه كان يعمل سكرتيرا صحفيا لرئاسة الجمهورية بطريقة غير قانونية، إلا أن هذا الأمر لم يكن له نصيب من الواقع على الإطلاق، بحسب مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.

ماذا كان يفعل الرحبي؟

ولوحظ مؤخراً تداول تصريحات ومقابلات صحفية في وسائل الاعلام المقرؤه والمرئية المحلية والعربية تحت مسمى السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية بطريقة غير قانونية .

نفي قاطع

ونفى مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية وجود سكرتير صحفي يدعى مختار الرحبي، لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، خاصة في المرحلة الراهنة.

انتحال صفة

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ووصف المصدر ان من يدعى او يدلي بتصريحات صحفية باسم رئاسة الجمهورية يعد ذلك انتحال لتلك الصفة التى لا اساس لها من الصحة .

يجب توخي الحذر

ودعا المصدر وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية توخي الدقة والحذر في التعاطي مع مثل هذا الامر.

لا يمثل إلا نفسه

وأكد أنه لايوجد حتى اللحظة سكرتير صحفي لرئاسة الجمهورية، وكل من يقدم نفسه امام وسائل الاعلام بالسكرتير الصحفي للاخ رئيس الجمهورية لايمثل إلا نفسه.

