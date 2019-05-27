كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار الرحبي تاريخ من التلون وورقة بيد قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقل المدعو مختار الرحبي بين مواقف مختلفة تبعا للمصلحة التي تحركه والمال الذي يغير مواقفه من مرى الى اخرى.

بدأ الرحبي الظهور أثناء حرب دماج حيث تناقلت له صورة وهو بجانب قيادات مليشيا الحوثي الايرانية وخلفه شعار الحوثيين المستند من نظام الخميني.

تم تعيين الرحبي في مكتب رئيس الجمهورية وسارع قطر إلى احتوائه حيث تقول التقارير أنه كان يرتاد الدوحة بين الفينة والاخرى وبشكل متكرر.

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واتهم ناشطون الرحبي بكونه اصبح يعمل كورقة بيد قطر لتمرير مشاريعها عبر الاعلام المحلي وتشويه التحالف العربي.

ومنذ ان اصبح الرحبي يرتاد الدوحة ويظهر في قناة الجزيرة القطرية هاجم التحالف وحاول تشوية التحالف العربي الذي جاء كحتمية لدحر مليشيا الحوثي ومشروع ايران في اليمن.

وقال ناشطون أن الرحبي يعمل مع خلية في الشرعية لصالح المشروع القطري والتركي من بينهم احمد الحسني والمتحدث باسم الحكومة راجح بادي الذي يعمل مدير لمكتب الاناضول.