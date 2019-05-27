كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحربي يكشف حقيقة مختار الرحبي.. ومحافظ حضرموت يؤكد ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكاتب الإماراتي جمال الحربي صورا لتغريدات الإخونجي مختار الرحبي وصف فيها يشن فيها هجوما على نخبة حضرمرت.

وتساءل الحربي ما إذا كان الرحبي يحصل على مبالغ مالية من قطر للإساءة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي جاء بطلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

وقال الحربي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على 'تويتر': "البوق الإخواني القطري مختار الرحبي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية لشؤون الإساءة لـ'التحالف العربي لدعم الشرعية' هل يستلم شهرياً خمسة آلاف دولار كمكافأة فقط لتشوية التحالف العربي..؟".

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد أكد في مؤتمر صحفي حضره مراسل الـ"اليمن العربي" أن قوات النخبة شكلت بقرارت جمهورية وهي معترف بها على مستوى العالم العربي والدولي، وأن الإشاعات والإساءة التي تطال النخبة مجرد حملات تشويهية لا تعكس إلا أحقاد واضحة لدى الجميع، ومؤكدا في الوقت ذاته أن دور التحالف العربي لن تنساه حضرموت.