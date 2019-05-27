كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ"الحوثيين" جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تقدم لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "مجاميع من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المركز "إحباط محاولة تسلل الحوثيين المسنودة بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والآر بي جي ومدافع بي 10".

وكان الجيش اليمني، اتهم جماعة أنصار الله، الأحد، باستقدام تعزيزات ضخمة تضم أسلحة ثقيلة إلى مختلف محاور محافظة الحديدة بينها مديرية التحيتا وزعت على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة لمدينة التحيتا، بالتزامن مع نصب أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية التابعة للمديرية.