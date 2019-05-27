كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سابق لهيئة مكة: الحجاب ليس فرضاً في الإسلام وخاص فقط بزوجات النبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس السابق لهيئة مكة، الشيخ أحمد الغامدى إن الحجاب ليس فرضا على جميع النساء، وإنما هو خاص بزوجات "النبى" - صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن هذا هو قول جمهور العلماء، وعليه كان عمل الصحابة- رضوان الله عليهم.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن الغامدى قوله إن كشف النساء لوجوههن لا حرج فيه حتى وإن كانت تضع مستحضرات التجميل، موضحاً أنه يجوز للمرأة أن تضع صورتها الشخصية على حسابها فى مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت إلى أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الجميلة والتى تضع مساحيق التجميل، ويجوز له كذلك الاختلاط بها فى الأفراح والعمل والجامعات.

وشدد الغامدى على أن النساء لسن مسئولات عن تصرفات الرجال وافتتانهم؛ لأن الرجل هو المسئول عن نفسه، فإذا أمن الفتنة جاز له النظر إلى وجوه النساء.