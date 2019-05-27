يوم بكى الحسن الثاني لأنه لم يحفظ جميع القرآن

يكشف عبدالوهاب بنمصور، وهو يتحدث بإسهاب عن التنشئة الدينية للحسن الثاني، «أنه لم تمض إلا بضعة أسابيع على دخول الأمير إلى المسيد حتى ظهرت نجابته وتفوقه على أقرانه وقريناته في حفظ السور وحذق القواعد التي كان يلقنهم إياها الفقيه، بل كانت ثقته بنفسه تأبى عليه وهو في ذلك السن المبكر أن يتصور أحدا ممن يقرأ معه يحفظ أكثر منه ولو سبقه إلى المسيد بعدة سنين..».

يتحدث الراحل الحسن الثاني إلى عبدالوهاب بنمصور فيقول له: «عندما دخلنا إلى المسيد دخلت معنا الحسنية بنت معلمنا الفقيه أقصبي، وكانت فتاة تكبرنا سنا وعرفت المسيد قبل أن نعرفه ببضعة أعوام، ويوم ختمت الحسنية القرآن الكريم بكيت، لأنني لم أرض أن تختم – وهي بنت- جميع القرآن، بينما أنا الرجل لا أزال في حزب عم».

حين نال الحسن الثاني الشهادة الابتدائية وهو حافظ لمتن الألفية والأفعال

شغف الحسن الثاني بالقرآن الكريم، لم يكن وليد الصدفة، فقد استقر، يضيف بنمصور، رأي السلطان محمد بن يوسف، خلال تلك الفترة على إخضاع الأمير لبرنامج التعليم الابتدائي الذي سيتعلمه وفق مواده وحصصه بعد قضاء مدة كافية في المسيد لحفظ أكثر ما يمكن حفظه من القرآن واستيعاب أكبر ما يقدر فكره الفتي على استيعابه من عقائد الدين وقواعده، وكان برنامجا روعيت فيه حقائق المغرب ومتطلبات الحياة العصرية، مع اعتماد أحسن الأسباب البيداغوجية وأجداها في التربية والتلقين.

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بالنسبة إلى بنمصور يمكن للمؤرخ الباحث أن يستخلص من الاطلاع على ذلك البرنامج، وتتبع مراحل تعليم الحسن الثاني، أهداف والده وهو يخضعه له ومنها، حرصه على تربيته دينية تغرس في نفس الأمير محبة الإسلام وتقديس أحكامه وشرائعه، وتطلعه على محاسنه وفضائله، وتنشط جوارحه لأداء مناسكه وشعائره، فيشب الأمير عامر القلب بالإسلام مطمئن النفس بالإيمان، ميالا إلى فعل الخير، طامعا في حسن العاقبة في الدنيا، ونيل الجزاء الأوفى الذي أعده لله في الآخرة لعباده المحسنين. وتحقيق هدف آخر لا يقل أهمية، هو تلقينه «تربية علمية متينة تمكن الحسن الثاني من استيعاب العلوم وتذوق الفنون، وفهم أسرار الطبيعة والغوص في أعماق النفوس البشرية، والقدرة على مواجهة مشاكل الحياة العصرية، وتتبع المراحل التي تقطعها الأمم في طريق الرقي العلمي والتقدم المادي».

يكشف بنمنصور، مؤرخ المملكة، كيف كان يوم الحسن الثاني «مشحونا بصباحِه وعشِيّه، ولم يكن الأمير يخرج من حجرة الدراسة إلا ليذهب لكتابة تمارينه ومراجعة دروسه وحفظها. وأقبل على حياض المعرفة ينهل منها ويعل، باذلا جهده في القراءة والتحصيل، مقبلا على المطالعة والمراجعة، مستفهما معلميه عن جميع ما يشاهده بالحسن أو يخطر له بالمخيلة، مبديا استعداده لحفظ مواد لا تلقن إلا لمن هم في سن أكبر من سنه، حتى إنه لما نال الشهادة الابتدائية سنة 1941 كان يحفظ متن الألفية ولامية الأفعال».

إثبات كون الملك الراحل الحسن الثاني، كان متشبعا بروح الإسلام، فهو أمر بالنسبة إلى الدكتور محمد الكتاني، عضو أكاديمية المملكة ومؤلف كتاب: «شخصية الحسن الثاني في أبعادها ومناقبها»، «لا يقتضي أن يصرف فيه المرء جُهدَ بحث، وإنما الأهم في سبر أغوار شخصية الملك هو استهدافه وتتبعه بالبحث والتقصي للبعد الإسلامي في تفكير الحسن الثاني وممارسته للحكم، من منطلق فهمه العميق لمقاصد الشريعة، وإدراكه لمتطلبات تجديد الدين، تجديدا يرقى بالمسلم إلى استيعاب الحداثة، ومناهجها في الحكم».