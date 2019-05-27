بعد الوداد.. الجامعة تبعث رسالة احتجاجية لـ”الكاف” ضد حكم نهائي الزمالك وبركان

بعد الرسالة الأولى التي بعثتتها، بخصوص مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسالة احتجاجية ثانية، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، احتجاجا على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار إياب نهائي كأس الكونفدرالية، أمس الأحد، بين الزمالك المصري ونهضة بركان.

وأصدرت جامعة الكرة، قبل قليل، بلاغا رسميا، تؤكد فيه ارتكاب الحكم الإثيوبي، لخطأ فادح، في ضربات الترجيح، رجحت كفة الفريق المصري على حساب منافسه المغربي.

وحسب المراسلة ذاتها، التي وقعها الكاتب العام للجامعة، طارق نجم، فإن الحكم ارتكب خطأ فادحا، بعدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه حارس مرمى الفريق المصري، وذلك بعد أن تجاوزت قدميه خط المرمى في ركلة الجزاء الترجيحية الثانية، مع العلم أن حارس الزمالك تلقى بطاقة صفراء أولى في المباراة.

وطالبت الجامعة، باتخاد الإجراءات اللازمة ضد الحكم المصري، الذي ألحق بأخطاءه أضرارا كبيرة بالفريق المغربي.

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إليكم مراسلة الجامعة: