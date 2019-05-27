إسبانيا .. الملك خوان كارلوس الأول يعلن انسحابه النهائي من الحياة العامة

أعلن الملك خوان كارلوس الأول الذي تنازل في عام 2014 لفائدة ابنه الملك فليبي السادس عاهل إسبانيا عن انسحابه النهائي من الحياة العامة اعتبارا من شهر يونيو المقبل .

وقال بيان للقصر الملكي الإسباني إن الملك خوان كارلوس الأول ( 81 عاما ) ” عبر في رسالة وجهها إلى ابنه الملك فليبي السادس عاهل إسبانيا عن رغبته وأمله في التوقف عن المشاركة في الأنشطة المؤسساتية وبالتالي الانسحاب النهائي من الحياة العامة اعتبارا من يوم الثاني من يونيو المقبل وذلك بعد خمس سنوات من إعلان تنازله ” .

وأكد الملك خوان كارلوس الأول في رسالته ” منذ تخليت عن الخدمة في الثاني من شهر يونيو 2014 كنت أمارس أنشطة مؤسساتية طوال السنوات القليلة الماضية مع الالتزام نفسه بخدمة إسبانيا والتاج ” .

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وأضاف أنه بعد 5 سنوات من هذا التاريخ ” حان الوقت لطي صفحة جديدة من حياتي وإكمال انسحابي النهائي من الحياة العامة ” مشيرا إلى أن هذا القرار قد اتخذه بعد تأمل وتفكير وعن قناعة تامة .

وكان الملك خوان كارلوس الأول قد أعلن في الثاني من شهر يونيو عام 2014 في رسالة بثها التلفزيون العمومي عن قراره بالتنازل عن العرش لفائدة ابنه الأمير فليبي وذلك بعد 39 عاما من الحكم .

وأكد أنه أراد من خلال هذا القرار أن يفتح الطريق أمام ” جيل جديد من الشاب ” يمثله ابنه الأمير فليبي .