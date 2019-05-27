رسميا.. وزير الداخلية البريطاني يعلن ترشحه لخلافة ماي

وقال جاويد في تغريدة له على تويتر “سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم”، مضيفا “نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وإحداث فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء، علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أقرت، اليوم الاثنين، بنتيجة “مخيبة جدا” في انتخابات البرلمان الأوروبي بعدما مني حزبها بهزيمة كبرى أمام حزب بريكست المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة نايجل فاراج.
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