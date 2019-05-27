السديس يدعو إلى تخفيف الزحام في الحرم المكي لإنجاح القمم المنظمة في السعودية

في تصريح غير مسبوق، أثار جدلا واسعا في العالم الإسلامي، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، إمام، وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، عبدالرحمن السديس، إلى تخفيف الزحام في الحرم المكي، من أجل إنجاح القمم، التي تحتضنها المملكة السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعا السديس في كلمته المثيرة للجدل “زوار بيت الله الحرام لإنجاح مؤتمرات القمم الإسلامية، والعربية، والخليجية، التي ستشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان، بالتعاون مع ولاة أمرنا، والتخفيف من الزحام على منطقة الحرم، وكذلك بالدعاء لولاة أمرنا، وقادة المسلمين بالصلاح، والنجاح، والفلاح، والتوفيق، والتسديد، ليخرج هذا المؤتمر بالآثار العظيمة، التي تُعوّل عليه”.

وفي كلمته التوجيهية، التي نشرتها مواقع سعودية، أمس الأحد، قال السديس: “تشهد العشر الأواخر هذا العام عقد مؤتمرات قمة إسلامية، وعربية، وخليجية، سائلاً الله أن يجزي وليَّيْ أمرنا على جهودهما المباركة في جمع كلمة المسلمين، ووحدة صفوفهم”، داعيا إلى “إنجاح هذه القمم بالتعاون مع ولاة أمرنا، والتخفيف من الزحام على منطقة الحرم”.

وربط السديس طلبه بالشريعة الإسلامية، وقال إن هذا “من يسر الشريعة”.