لتفادي مواجهات بين جماهير الترجي والوداد.. ملعب “رادس” لن يكون ممتلئ عن آخره

قررت اللجنة المكلفة بتنظيم إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الذي سيجمع بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بملعب “رادس” في العاصمة التونسية، وذلك قبل 4 أيام من المباراة.

وحسب صحيفة “الصباح نيوز”، فإن ” اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم وإعداد هذه المباراة النهائية قررت تقليص عدد التذاكر التي سيتم بيعها في هذه المباراة، بـ15 ألف تذكرة”.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه بشكل رسمي الكشف عن سبب هذا القرار، فإنه من المرجح، أن يكون الأمر راجع بالأساس إلى رغبة مسؤولي الفريق التونسي، في ترك مساحات خاليا مهمة، بين جماهير الوداد، تفاديا لأي مشاجنات أو مواجهات بين الجماهير.

وقد زادت “حرب البلاغات” بين الناديين، والتي ابتدأها الفريق التونسي، بخصوص وقوع اعتداءات في مباراة الذهاب، من تأجيج الوضع جماهيريا، وهو الأمر الذي يثير مخاوف اللجنة المنظمة، قبل هذا الموعد النهائي.

وستقام المباراة، يوم الجمعة المقبلة، مع العلم أن لقاء الإياب في الرباط، كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.