مصادر لبنانية: طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تجسس في النبطية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام لبنانية إن طائرة مسيرة إسرائيلية فجرت جهاز تجسس، مساء اليوم الإثنين، في منطقة النبطية بين وادي زفتا وبلدة النيميرية.

وأشارت إلى أن هناك اشتباه بوجود جهاز آخر تعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني على تحديد مكانه.

وعلم أنه تم فرض طوق أمني كبير على المنطقة.

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وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أن الجيش الإسرائيلي، وخلال قيامه بتركيب عامود حديدي على الجدار الإسمنتي الفاصل، عند بوابة فاطمة في كفركلا، كسر صورة للأمام موسى الصدر وقتلى حركة "أمل" المعلقة على الجدار، ما أثار موجة من الغضب داخل البلدة.

وجاء أن شبانا من كفركلا عملوا على قطع السلك الموصل، وعندها قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل دخانية ومسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة إثنين بحالة اختناق.