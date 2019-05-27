جديدة المكر: إطلاق نار على منزل وإصابة امرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إطلاق النار باتجاه منزل مأهول في بلدة جديدة المكر، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح متفاوتة، مساء اليوم الاثنين.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن السيدة أصيبت بجروح وصفت بأنها متوسطة نتيجة تحطم زجاج من المنزل عليها.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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