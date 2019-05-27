انت الان تتابع تفاصيل خبر قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على القنيطرة جنوب سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:49 مساءً - أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الاثنين، تعرُّض موقع عسكري شرقي "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن القصف أسفر عن قتيل وإصابة آخَر بجروح.

ولم تشر "سانا" إلى تفاصيل إضافية، وسط حديث إسرائيلي عن استهداف منظومة دفاع جوي.

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من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية، باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان له، إن "قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية حيث استكملت الطائرة مهمتها حسب التخطيط".

وأشار الجيش إلى أنه "ردًّا على ذلك تمت الاغارة على المنصة التي أطلقت منها النيران".

وجاء في البيان: "ينظر جيش الدفاع(الاسرائيلي) بخطورة إلى أي تهديد على طائراته ويعمل لحمايتها".