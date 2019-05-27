شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في «الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة. وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.

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