سوريا: الجيش يدمر أوكار (النصرة) في قريتين بريف إدلب

في السياسة 28 مايو,2019 نسخة للطباعة

العثور على مشفى تابع لـ(الخوذ البيضاء) في ريف حماة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش السوري دمرت أمس بضربات مركزة أوكارا وآليات لإرهابيي “جبهة النصرة” في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب. ونفذت وحدات الجيش أمس رمايات صاروخية ومدفعية على أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له في محيط مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير آليات وأوكار وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم. كما أفاد مراسلنا في سوريا، بأن قوات الجيش السوري صدت هجوما لـ”جبهة النصرة” على كفر نبودة، بعد محاولتها إخراج عناصر إرهابية محاصرة. وأشار المراسل، نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، أن “أغلب العناصر مصابون داخل مغارة في كفر نبودة”، مؤكدا أن عددهم يقدر بـ30 عنصرا. وذكر المصدر أن المصابين لم يتمكنوا من الفرار أثناء دخول الجيش السوري لتحرير البلدة، وأنهم “لا يزالون محاصرين داخل المغارة”. واستعادت قوات الجيش السوري، السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع الزمر المسلحة. وأوضح بيان للجيش السوري، أن “عملياته أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة تابعة لهم”. وخلال استكمال أعمال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي عثرت وحدات من الجيش السوري على مشفى ميداني لـ (الخوذ البيضاء) وبداخله تجهيزات ومعدات للوقاية من المواد الكيميائية بعضها ألماني الصنع. وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات الجيش وخلال متابعتها تمشيط الأحياء والمنازل في بلدة قلعة المضيق التي حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالي الغربي عثرت على مشفى ميداني لـ(الخوذ البيضاء) بداخله معدات طبية وإسعافية وأقنعة وألبسة وفلاتر للأقنعة الواقية من المواد الكيميائية وأجهزة إنعاش قلبية ومعدات جراحية وغيرها. لفت المراسل إلى أن بعض هذه المعدات والتجهيزات ألمانية الصنع. وعثرت وحدات من الجيش الجمعة الماضي على مشفى ميدانى للتنظيمات الإرهابية يحتوى أقنعة واقية للمواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي. وتأسست جماعة (الخوذ البيضاء) في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أميركي وكشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب الارتباط العضوي لهذه الجماعة بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا تنظيم جبهة النصرة بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في عدة مناطق لاتهام الجيش العربي السوري.