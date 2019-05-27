اليمن: سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح خلال الأيام الـ10 الماضية

في السياسة 28 مايو,2019 نسخة للطباعة

أنباء عن صفقة لتبادل الأسرى بين (أنصار الله) و الحكومة

صنعاء ـ وكالات: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن 27 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال العنف في اليمن خلال الأيام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية “لليونيسف” هنريتا فور في بيان عن المنظمة الأممية ، إن 7 أطفال قتلوا الجمعة الماضية خلال هجوم استهدف محطة وقود في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن سقوط آخرين في صنعاء نتيجة القصف. وأضافت أن “هذا الهجوم رفع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء تصاعد موجة العنف خلال الأيام العشرة الماضية إلى 27 طفلا”، موضحة أن هذه الأرقام هي فقط التي تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها، كون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف محطة الوقود في تعز والذي أودى بحياة 12 مدنيا بينهم سبعة أطفال. واعتبرت أنه “لا مكان آمنا للأطفال في اليمن، فالنزاع يلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم”. ثم جددت دعوتها الأطراف المتحاربة ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء هذا الصراع، وحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أي ضرر. على صعيد اخر أعلنت جماعة انصار الله اليمينية عن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 66 من مقاتليهم.

وقالت “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” التابعة لانصار الله: الصفقة شملت 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة”، ولم تكشف اللجنة عن عدد المفرج عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن انصار الله أفرجوا عن 9 أسرى حكوميين. ولم يصدر بعد أي تعليق عن القوات الحكومية بشأن عملية التبادل التي تتحدث عنها أنصار الله. وحتى مع فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل للأسرى بوساطات محلية أو برعاية أممية. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجماعة انصار الله الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.