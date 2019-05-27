فلسطين: اشتية يرى أن مؤتمر المنامة سيولد ميتا وعباس سيدعو في مكة لمقاطعته

في السياسة 28 مايو,2019 نسخة للطباعة

الحكومة ستقترض من البنوك لمعالجة أزمتها

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن مؤتمر “السلام من أجل الازدهار” الذي ستستضيفه العاصمة البحرينية المنامة الشهر القادمة “سيولد ميتا”. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول:”بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف المعيشة لشعبنا، وقد رأينا العشرات من مثل هذه المؤتمرات، وكلها فشلت فشلا ذريعا، واليوم نقول إن مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا”. وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه. وشددت اللجنة على أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها.

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري إعلان أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميرية المعروفة باسم “صفقة القرن” سيُطلق الشهر المقبل. وجاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو القادم. من جهة اخرى قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إن الرئيس محمود عباس سيطالب المشاركين في القمتين العربية والإسلامية بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الإدارة الأميركية لعقدها الشهر القادم في البحرين. وأضاف أبو يوسف في تصريح لرويترز “الرئيس (عباس) سليقى خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأميركية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”. وتستضيف المملكة السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الحكومة الإسبوعية في رام الله امس إن عباس “سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع”. وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم. وقال “نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس أبو مازن والتفاف فصائل منظمة التحرير حوله وبيان اللجنة التنفيذية وكذلك موقف رجال الأعمال وموقف القطاع الخاص في الخليج 365 والشتات.. هذا الموقف الرافض لمؤتمر المنامة”. من جهة اخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل. وذكر اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحا أنها “ستدفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأضاف “ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب”. وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني “الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم هذا الوضع المالي الصعب”. وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل (تشكل أكثر من نصف إيراداتها) بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.