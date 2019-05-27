السودان: (العسكري) يلوح بـ(الكثير من الخيارات) ويتحدث عن منظمات (متربصة)

في السياسة 28 مايو,2019 نسخة للطباعة

(النقابات) تؤيد (المجلس) وترفض دعوات (الإضراب)

الخرطوم ـ وكالات: لوح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ “الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان”. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول :”التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان”. وقال ، في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية، :”عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم”. ولفت إلى أن “المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدي لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء السودان”. يشار إلى أن المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات تواجه عقبات. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام خلال اليومين القادمين للضغط على المجلس العسكري، وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع المجلس بشأن تشكيل “مجلس السيادة” إلى طريق مسدود. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد. وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن السودان وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”. وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة”. وتابع: “نشكر كل الأشاوس من القوات المسلحة والدعم السريع وكل المرابطين في الكباري والطرقات في درجة حرارة عالية حفظاً لأمن البلاد وردعاً للمرجفين”. وطالب دقلو الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المتربصين، وقال: “عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه”. من ناحيته أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي، وثمّن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية. وقال خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيرا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة. وأضاف خيري في تصريح لـوكالة “سونا” الرسمية، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة حيث يتم أحيانا حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين. وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد “قوى الحرية والتغيير” التي تقود المعتصمين وتطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس. واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي، تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة. وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بعيد توليه السلطة قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، التي تعتبر موالية للرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك.