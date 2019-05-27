مقتل 12 حوثيا وأسر 15 بهجوم للجيش اليمني في الضالع

قتل 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأُسر 15 آخرين، الإثنين، في هجوم نفذته قوات الجيش اليمني، بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما تم إحباط هجمات للانقلابيين بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته بإسناد من المقاومة الشعبية، استدرجت عناصر من المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع جبل صامح الاستراتيجي، غربي منطقة مريس، وشمالي مديرية قعطبة في الضالع.

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وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمني باغتت عناصر المليشيا بهجوم مفاجئ، أسفر عن مصرع 12 من عناصر الانقلاب، وأسر 15 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وحاولت عناصر أخرى من المليشيا الانقلابية، تعزيز المجموعة المحاصرة، إلا أن قوات الجيش استهدفتها قبل أن تصل إلى منطقة المواجهات، حسب البيان.

وفي محافظة البيضاء، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجمات عدة لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وكسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجمات لميلشيا الحوثي الانقلابية في عدة مواقع بآل حميقان بمديرية الزاهر، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا الانقلابية.