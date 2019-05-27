التحالف العربي: سنعلن أدلة تدين "الحرس الإيراني" في دعم الحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن هناك أدلة تدين وتكشف تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أن استهداف مليشيا الحوثي أهدافا في السعودية "جريمة حرب"، لافتا إلى أنها على علاقة بتنظيمات إرهابية وتحظى بدعم النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة.

وشدد على أن مليشيا الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، وتابع قائلا: "لنا الحق في الرد عليها"، وأن أمن السعودية خط أحمر، وأي مساس به سيسفر عن إجراءات عقابية.

وكشف المالكي خلال المؤتمر عن أن حزب الله الإرهابي زود مليشيا الحوثي بطائرات بدون طيار وصواريخ، والتي تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار على حد سواء.

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وقال "نستند على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية"، منوها في الوقت نفسه باستمرار "تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أنه تم إعطاء 21 تصريحا للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، وأن القيادة المشتركة تعطي جميع التسهيلات للسفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية المختلفة.

وأوضح أن هناك اتفاقية مشتركة بين السعودية والإمارات لمنح 60 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لدعم الداخل اليمني، وأن السعودية قدمت 70 مليون دولار للمعلمين الذين منع الحوثيون صرف رواتبهم.

وعلى الصعيد الميداني، أشار المالكي إلى أن الجيش اليمني يتقدم في جميع المحاور في اليمن بدعم من القيادة المشتركة للتحالف، وكشف عن أن عدد انتهاكات مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم وصل إلى 4735 انتهاكا.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تدمير الطرق وزراعة الألغام عشوائيا على الطرق الرئيسية التي تستخدمها منظمات الإغاثة في اليمن، مؤكدا قدرة التحالف بمفرده على تدمير قدرات مليشيا الحوثي.

وأعلن المالكي دعم التحالف العربي لكافة الجهود السياسية للحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء انقلاب الحوثي.