إرهاب إيران وديكتاتورية أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إيران تصعد تهديداتها إقليميا ودوليا، وأردوغان يواصل إحكام قبضته على الإعلام، وانطلاق مؤتمر الوسطية والاعتدال في مكة، واجتماع أمني نادر بين أمريكا وتايوان، وبونتلاند توقف التعاون مع حكومة فارماجو، وارتفاع قتلى طرابلس الليبية لـ 562 شخصا، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين 27 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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