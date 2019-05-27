موثاريكا رئيس مالاوي يفوز بولاية ثانية مدتها 5 أعوام

أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي، الاثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته بيتر موثاريكا بالانتخابات الرئاسية بنسبة 38.57% من الأصوات بفارق ضئيل عن منافسه، ليبدأ فترة جديدة من حكمه مدتها خمسة أعوام.

وكان إعلان النتائج تأخر أكثر من مرة في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية للاشتباه بحدوث تلاعب.

وقالت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي إن لازاروس تشاكويرا الذي يتزعم حزب مؤتمر مالاوي المعارض حصل على 35.41% من أصوات الناخبين.

وفي الانتخابات التي جرت في 21 مايو/ أيار الجاري حصل ساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات.

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ولا يشترط حصول المرشح على نسبة "50%+1" كي يصبح رئيسًا للبلاد، وفقًا للدستور في مالاوي، ويفوز من يحقق أعلى عددٍ من الأصوات في عملية الاقتراع.

تولى بيتر موثاريكا (78 عاما) الذي ينتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحكم في مالاوي في الولاية الأولى في 31 مايو/أيار 2014.





جمهورية مالاوي هي دولة حبيسة في جنوب شرق أفريقيا عرفت سابقاً باسم "نياسالاند" تحدها زامبيا إلى الشمال الغربي وتنزانيا إلى الشمال الشرقي وموزمبيق من الشرق والجنوب والغرب.

تتجاوز مساحة مالاوي 118,000 كم2 بينما يبلغ تعداد السكان قرابة 14 مليون نسمة، وعاصمتها ليلونغوي وهي ثاني أكبر مدينة بعد بلانتيري بينما الثالثة هي مدينة مزوزو.

يأتي الاسم مالاوي من مارافي وهو الاسم القديم لشعب نيانجا الذي يسكن المنطقة، وتلقب البلاد أيضاً باسم "القلب الدافئ لأفريقيا".