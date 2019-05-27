بعد حل الكنيست.. نتنياهو يبذل مسعى أخيرا لتجنب الانتخابات

بذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسعى الأخير لتجنب انتخابات مبكرة بعد فشله في تشكيل حكومته الخامسة، مرجعا فشله في تشكيل الحكومة إلى شروط زعيم حزب"إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

ويرجح أن يواصل نتنياهو في الساعات الـ 48 المقبلة الجهود في محاولة لتشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات مبكرة جديدة.



وأمام نتنياهو حتى مساء الأربعاء لتشكيل حكومة جديدة وإلا فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات مبكرة جديدة في شهر آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر القبل.

وفي حال جرت فإنها ستكون الانتخابات العامة الثانية التي تجرى في إسرائيل بعد الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل الماضي.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوت بأغلبية كبيرة، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست وإجراء الانتخابات، ولكن ما زال يتعين التصوت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وعزا نتنياهو سبب فشله إلى شروط وضعها زعيم حزب"إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان للانضمام إلى الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو في كلمة إلى الإسرائيليين، مساء الإثنين: "منذ شهر ونصف قال الشعب كلامه بأنه يريد تشكيل حكومة يمينية تحت قيادتي.. في الأيام الأخيرة، بذلت جهودًا هائلة للحفاظ على إرادة الشعب وإنشاء حكومة يمينية".

وأضاف بعد أن اعتبر التوجه إلى انتخابات جديدة أمرا غير ضروري: "لسوء الحظ، لم أنجح حتى هذه اللحظة في إقناع أفيغدور ليبرمان بالامتناع عن التوجه إلى الانتخابات. لكن أي شخص ينظر إلى الواقع يدرك أنه يتعين علينا إظهار المسؤولية وإنشاء حكومة على الفور".

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وتابع في إشارة إلى تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الجميع يفهم هذا، حتى صديقي العزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يأمل أن تسير الأمور باتجاه إنشاء الحكومة".

وكان ترامب كتب في تغريدة، مساء الإثنين: " آمل أن تنجح الأمور مع تشكيل ائتلاف إسرائيلي وأن يكون بإمكان بيبي (نتنياهو) وأنا مواصلة العمل في جعل التحالف بين أمريكا وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى. هناك الكثير الذي ما زال يتعين القيام به".

واعتبرت القناة الإسرائيلية (13) تغريدة ترامب بمثابة تدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي لصالح نتنياهو.

ويعتبر قانون "التجنيد" هو العقبة الأساس أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ولكن فيما ترفض الأحزاب الدينية اليهودية تجنيد المتدينين اليهود فإن ليبرمان يصر على وجوب تجنيدهم وأن يتم الالتزام بقانون التجنيد بحذافيره.

وقال ليبرمان إنه يؤيد تبكير الانتخابات ويرفض "تعديل أي فاصلة أو نقطة" في مشروع قانون التجنيد.

وقال نتنياهو: "لقد أتيت بالحل الذي يحشد المتدينين وفقًا لمتطلبات الجيش الإسرائيلي، وفقًا لأرقام الجيش الإسرائيلي، وفقًا لشروط القانون، بما في ذلك العقوبات، كل شيء موجود.. من الممكن حل كل شيء خلال دقيقتين"، رامياً بالكرة في ملعب ليبرمان.

وطرح حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو مشروع قانون حل الكنيست لتفادي تكليف الرئيس الإسرائيلي لزعيم المعارضة بيني جانتس بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

ولذلك فقد صوتت أحزاب المعارضة اليهودية ضد مشروع قانون حل الكنيست.

وكان ريفلين كلف نتنياهو في السابع عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي بتشكيل الحكومة حيث تنتهي المهلة مساء الأربعاء.

ويأمل نتنياهو أن تساهم هذه الضغوط في إقناع ليبرمان بالتراجع عن شروطه والانضمام إلى الحكومة.