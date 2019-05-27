صحيفة: سياسة أوروبا عززت عدوانية إيران

هاجمت صحيفة ألمانية، الإثنين، السياسة الأوروبية تجاه إيران، واصفة إياها بأنها سبب في تعزيز عدوانية طهران في الشرق الأوسط، وتظهر القارة العجوز في صورة المتعاطف مع نظام إرهابي.

وقالت صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة: "موقف الولايات المتحدة من إيران مبرر للغاية، لكن الأوروبيين يتمسكون في المقابل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، ويظهرون القارة في صورة المتعاطف مع نظام إرهابي".

وتابع "الوقت الحالي هو المناسب تماما لوضع المزيد من الضغط على إيران لإجبارها على التخلي عن تطلعاتها في الشرق الأوسط ورعايتها للإرهاب ودورها المزعزع للاستقرار في دول عدة، فضلا عن طموحاتها النووية".

ومضت قائلة: "لم تسفر سياسة المهادنة التي أتبعتها إيران تجاه إيران خلال الأعوام الماضية عن الحد من عدوانية طهران، لكنها عززتها بشدة".

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الصحيفة قالت "الولايات المتحدة أدركت خطر تلك السياسة، ويجب شكرها على ذلك، ولكن هناك شكوك في أن يحول الرئيس دونالد ترامب تهديداته التي يرسلها عبر موقع تويتر، إلى واقع".

وحذرت الصحيفة "ترامب" من التعامل مع إيران على طريقة كوريا الشمالية "حين قام فجأة بترقية مستبد مثل كيم جونج أون إلى رجل دولة يمكن الجلوس والتفاوض معه، وأثنى عليه أكثر من مرة ووصفه بأنه رجل سلام، وهو أبعد ما يكون عن ذلك".

وأضافت "رغم الثناء الأمريكي ومحاولات إظهار كوريا الشمالية بأنها تعطي ظهرها لماضيها، فإن كيم جونج أون عاد في المقابل لاختبارت الصواريخ البالسيتة، ويحاول الضغط على الولايات المتحدة لضمان أمن نظامه واستمراره قبل الدخول في أي مفاوضات"، متابعة "هذا لا يجب أن يحدث مع نظام الملالي في إيران".

كما حذرت الصحيفة من سياسة الولايات المتحدة واصفة إياها بأنها "لا تأخذ خطوات حقيقية على الأرض لمواجهة إيران"، ضاربة المثال بأن "واشنطن تركت سوريا لإيران تفعل فيها ما تشاء".

واختتمت الصحيفة تقريرها بدعوة الغرب إلى "مواجهة إيران والضغط عليها بشدة لإجبارها على التخلي عن مطامعها ودورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الفترة الأخيرة بسبب إعلان الأخيرة تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥، ورعايتها الإرهاب في الشرق الأوسط.