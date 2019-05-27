إسرائيل تقصف تل الشعار بالقنيطرة السورية

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العين الإخبارية - داوود عبد الرؤوفالإثنين 2019/5/27 10:40 مساء بتوقيت أبوظبي
إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في سوريا
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، الإثنين، إن صاروخا إسرائيليا أصاب محافظة القنيطرة مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية.
وأضافت وكالة الأنباء السورية، أن القصف استهدف أحد المواقع العسكرية شرق خان أرنبة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجراح.
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار.
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "حاول الجيش السوري قبل قليل استهداف طائرة إسرائيلية.. إنه لم ينجح في ذلك، وردا على ذلك دمر سلاح الجو القاذفة التي أطلقت النيران، سياستنا واضحة، لن نتحمل أي عدوان ضدنا وسنرد عليه بقوة وبصرامة".
ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد".
وأضاف أن "قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية، حيث استكملت الطائرة مهمتها حسب التخطيط".
وتابع جيش الاحتلال: "ردًّا على ذلك أغار الجيش الإسرائيلي على المنصة التي أطلق منها النيران".
وتشن إسرائيل غارات على عدة مواقع سورية منذ الحرب في 2011، وقال مسؤول إسرائيلي كبير في سبتمبر/أيلول "إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين".
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