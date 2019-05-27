ظريف يقول إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية موضحا أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حظرها في فتوى.
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن السياسات الأمريكية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترا إقليميا.
وقال ظريف ”آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها. إن الإرهاب الاقتصادي (الأمريكي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا بالمنطقة“.
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