الان تتابع التحالف: لدينا معلومات موثقة عن تزويد الحرس الثوري الميليشيات الحوثية بالصواريخ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة في ظل ارتباط الحوثيين بإيران، وبجماعات إرهابية.
وأكد أن تلك القدرات الصاروخية التي توافرت للحوثيين تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار.
وأشار إلى تمكن الحوثيين خلال وقت سابق كذلك من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 – 500 كيلومترا.
وأعلن أن ميليشيات حزب الله في لبنان زودت الحوثيين بصواريخ من طراز “فاتح” وبطائرات مسيرة.
وتحدث المالكي عن تصعيد حوثي في استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وقال إن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي.
وذكر أن التحالف سيواصل استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.
وعرض المتحدث مقاطع فيديو وصورا لاستهداف قوات التحالف للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.
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