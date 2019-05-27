الان تتابع على خلفية التصعيد الإيراني.. جون بولتون يزور الإمارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
يجري مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد اجتماعات في السعودية لبحث ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.
وتستضيف مكة المكرّمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الاسلامي أيضا الجمعة.
وينظر محللون في الولايات المتحدة الى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
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