أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب توخي اليقظة والحذر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى كلمته مساء اليوم الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، إنه يجب حماية استقرار وأمن بلدنا عبر التلاحم.

وأضاف أمير الكويت، سنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات، مؤكدًا أن التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر.