قتيل وجريح بصاروخ إسرائيلي على القنيطرة السورية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة أنباء النظام السوري، الاثنين، أن إسرائيل أطلقت صاروخاً على القنيطرة السورية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح وتدمير آلية عسكرية.
وقال مصدر عسكري سوري "إنه في تمام الساعة 21:10 قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح"، وفق ما أوردت وكالة "سانا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار اليوم الاثنين.
وأصدر الجيش هذا البيان بعدما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في محافظة القنيطرة السورية مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.
وفي تصريح لاحق، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رواية الجيش الإسرائيلي عن الواقعة، مشيرا إلى أن الجيش السوري فشل في إصابة طائرة إسرائيلية، وتم الرد بتدمير هدف في القنيطرة.
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