ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابي أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله

كتب أحمد عرفة
أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يسلط مليشياته الإرهابية والمرتزقة لزعزعة استقرار الدول العربية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لسان حال تنظيم الحمدين الإرهابى يقول لدول الخليج والدول العربية سأسلط عليكم المرتزقة والمليشيات الإرهابية، سأزعزع أمنكم، سأعمل لأقلب أنظمة الحكم، سأتعاون مع أعدائكم عليكم، سنحرض على الثورات، سننتقم منكم لأننا حاقدون!، فكل هذا العبث بأموال قطر ومقدراته بسبب...
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