"السياحة": إلغاء رسوم تكرار العمرة بداية من الموسم المقبل

كتب: عبده أبوغنيمة

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أنه تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء تحصيل رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، فإنه بداية من موسم العمرة المقبل فلن يتم تحصيل رسوم لتكرار العمرة من المواطنين المصريين، خاصة أن موسم العمرة الحالي انتهي عمليا.

وأصدرت وزارة السياحة قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعات ستعقدها اللجنة العليا...