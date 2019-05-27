ترامب يأمل في حل الخلاف بين نتانياهو وليبرمان

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن "أمله في حل الخلاف القائم بين رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي المكلف ​بنيامين نتانياهو​ وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​، حول ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، مشيراً إلى "انني آمل في حل جميع الأمور العالقة في مسار تشكيل التحالف الإسرائيلي بين ليبرمان ونتانياهو حتى أتمكن وبيبي من تقوية التحالف القائم بين ​الولايات المتحدة​ وإسرائيل، فهناك الكثير للقيام به".

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