أكد رجل الدين الشيعي الشيخ ​​عيسى قاسم أن "​صفقة القرن​ جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها"، مشيراً إلى أن "صفقة القرن لها طرف واحد هو الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ و​إسرائيل​ ومتعاونون ومنفذون من أنظمة عربية"، معتبراً أن "صفقة القرن ما هي إلا واحدة من جرائم ومؤامرات ارتكبت في حق ​القضية الفلسطينية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيسى قاسم: صفقة القرن هي واحدة من جرائم ارتكبت في حق القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.