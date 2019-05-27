"الحرية والتغيير": الاضراب قائم حتى اللحظة طالما لا يوجد اختراقات

لفتت قوى "الحرية والتغيير" السودانية إلى "اننا طالبنا بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي والمجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي"، مشيرة إلى أن "الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما نتوافق عليه".
وأكدت أنه "لا مشكلة لدينا مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري"، مشيرة إلى أنه "في حال رفض مطالبنا سنلجأ للعصيان المدني والتصعيد"، مشددةً على أن "الاضراب قائم حتى اللحظة طالما لا يوجد اختراقات".
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