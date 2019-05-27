"الحرية والتغيير": الاضراب قائم حتى اللحظة طالما لا يوجد اختراقات

لفتت قوى "الحرية والتغيير" السودانية إلى "اننا طالبنا بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي و​المجلس العسكري​ تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي"، مشيرة إلى أن "الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما نتوافق عليه".

وأكدت أنه "لا مشكلة لدينا مع ​المؤسسة العسكرية​ أو أشخاص المجلس العسكري"، مشيرة إلى أنه "في حال رفض مطالبنا سنلجأ للعصيان المدني والتصعيد"، مشددةً على أن "الاضراب قائم حتى اللحظة طالما لا يوجد اختراقات".