وزير الطاقة الجزائري: حققنا اكتشافا مهما للغاز بتندوف يساهم في تعزيز صادرات البلاد

أكّد وزير ​الطاقة​ ​الجزائر​ي محمد عرقاب أن "الجزائر حققت اكتشافًا مهمًا للغاز في ولاية تندوف جنوب غربي البلاد"، مشيرًا إلى أن "ذلك قد يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى ​أوروبا​، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدًا على أحجام ​الصادرات​".

وأوضح الوزير، أثناء تفقده الحقل الاستكشافي، أن "استكشاف طاقة ​الغاز​ ولأول مرة في هذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضًا، حيث أعطى هذا الحقل نتائج جدًا إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 مترًا مكعبًا من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف".

وأضاف عرقاب أن "هذا الاستكشاف الطاقوي الجديد الذي تحقق على مساحة تمتد على حوالي 140 كم مربع سيتضاعف مستقبلًا على اعتبار أنه سيتم خلال هذه المرحلة القيام بعملية تقييم هذا الحقل من أجل تمكين "سوناطراك" من أخذ فكرة كافية بشأنه، قبل أن تشرع في المرحلة الثانية التي تتمثل في تطويره ثم استغلال هذا الغاز"، مشددًا على أن "هذا الاستكشاف الطاقوي سيسمح بدفع عجلة التنمية محلية ووطنيا، وستكون له انعكاسات إيجابية على عديد المجالات الأخرى سيما وأن المسافة التي تفصل هذا الحقل عن منجم غار الجبيلات لا تتعدى 70 كلم، مما سيشجع على تطوير هذا المشروع الهام الذي يحتاج إلى طاقة كهربائية وغازية ومصادر كافية من المياه إلى جانب مساهمته في تطوير مصادر الطاقة محلياً".