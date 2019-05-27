كورتز طالب بالبقاء على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المبكرة

طالب المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتز بـ"البقاء على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المبكرة مع استبعاد الوزراء اليمينيين"، منتقداً "قرار البرلمان بحجب الثقة عن حكومته"، مشيرًا إلى أن القرار الأخير سيكون للشعب.
وأشار إلى أن "التسجيل المصور الذي نُشِر لشريكه اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي، قد أضر بالتحالف والحكومة في البلاد"، لافتاً إلى أن "ضمان استقرار البلاد، كان الدافع وراء قراره المتعلق بالمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة"، مطالبًا بـ"البقاء على رأس الحكومة وتعيين وزراء تكنوقراط محل الوزراء اليمينيين في حكومته حتى إجراء الانتخابات".
وقرر برلمان النمسا في جلسة استثنائية عقدها اليوم، حجب الثقة عن كورس وحكومته وإجراء انتخابات مبكرة في أيلول المقبل.
ومن المنتظر أن يعين الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلين، مستشارا جديدا يقود البلاد حتى موعد الانتخابات المبكرة.
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