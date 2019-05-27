خارجية الإمارات تطلب من مواطنيها تأجيل السفر إلى سريلانكا

أهابت ​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي الإماراتية، بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى ​سريلانكا​ نظراً للأوضاع الأمنية.

يذكر أنه في 13 آيار الجاري فرضت الشرطة السريلانكية حظر تجول على مستوى البلاد حتى الساعة الرابعة صباحًا بعد مهاجمة حشود لمساجد ومتاجر يملكها مسلمون في أسوأ اضطرابات منذ تفجيرات عيد القيامة التي نفذها إرهابيون وحجبت مؤقتًا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل لوقف محاولات التحريض على العنف.

وعززت سريلانكا الإجراءات الأمنية وسط مخاوف متنامية بين الأقلية المسلمة في البلاد التي يقطنها 22 مليونًا من أنهم قد يتعرضون لعنف طائفي بعد أن فجر مهاجمون أنفسهم في أربعة فنادق وثلاث كنائس مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.